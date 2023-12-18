В поликлинике № 8 решили вопрос с распределением потоков пациентов

18.12.2023 | 14:48

В Пензе закончился капитальный ремонт поликлиники № 8 на улице Краснова, 60. Там привели в порядок коридоры на первом и втором этажах, два лестничных пролета и шесть кабинетов. Внизу появился туалет для маломобильных граждан.

Кроме того, установлена новая техника, отвечающая требованиям времени, и мебель как для медицинского персонала, так и для пациентов.

«На время проведения ремонтных работ специалисты поликлиники не прекращали прием. Медицинская помощь оказывалась в полном объеме в том же здании, поскольку ремонтные работы велись поэтапно, включая выходные дни», - рассказал заведующий Алексей Исаенко.

В региональном минздраве отметили, что после ремонта в учреждении решился вопрос с распределением потоков пациентов, в том числе неотложных больных. Под кабинеты для приема температурящих переделали старую лабораторию с отдельным входом.

Это особенно актуально с учетом эпидемической обстановки по гриппу и ОРВИ, считающейся неблагополучной.