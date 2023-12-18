В поликлинике № 8 решили вопрос с распределением потоков пациентов

В Пензе закончился капитальный ремонт поликлиники № 8 на улице Краснова, 60. Там привели в порядок коридоры на первом и втором этажах, два лестничных пролета и шесть кабинетов. Внизу появился туалет для маломобильных граждан.
Кроме того, установлена новая техника, отвечающая требованиям времени, и мебель как для медицинского персонала, так и для пациентов.
«На время проведения ремонтных работ специалисты поликлиники не прекращали прием. Медицинская помощь оказывалась в полном объеме в том же здании, поскольку ремонтные работы велись поэтапно, включая выходные дни», - рассказал заведующий Алексей Исаенко.
В региональном минздраве отметили, что после ремонта в учреждении решился вопрос с распределением потоков пациентов, в том числе неотложных больных. Под кабинеты для приема температурящих переделали старую лабораторию с отдельным входом.
Это особенно актуально с учетом эпидемической обстановки по гриппу и ОРВИ, считающейся неблагополучной.
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