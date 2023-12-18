Покупку автомобиля в кредит могут позволить себе около 10% пензенцев

18.12.2023 | 10:01

В Пензенской области 10,4% семей могут позволить себе приобрести в кредит и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью в 1 млн рублей.

Еще меньше тех, кому по карману «железный конь» стоимостью 2,6 млн рублей, - 1,9%. В рейтинге регионов РФ по доступности покупки машины, который составили эксперты ria.ru, область заняла 64-ю строчку.

При составлении списка специалисты подсчитали долю семей, имеющих возможность делать ежемесячные платежи по автокредиту, тратить деньги на надлежащее полное содержание машины и на повседневные нужды.

«Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита в три года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: каско, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других», - пояснили эксперты.

Они взяли данные за 2022 и 2023 год.

В прошлогоднем рейтинге Пензенская область занимала 62-ю строчку. Тогда специалисты подсчитали, что 8,1% семей могли купить в кредит и содержать машину за 0,9 млн рублей, 1,3% - за 2,5 млн рублей, а 0,06% - за 10 млн.

Если сравнивать регион с соседями, то в Саратовской области автомобиль более доступен для семей (56-е место). У 11,9% есть финансовые возможности взять машину за 1 млн рублей, у 2,5% - за 2,6 млн. Ульяновская область расположилась на строчку выше Пензенской с показателями 10,8%, 2,4% соответственно.

Ниже Сурского края в рейтинге расположены Мордовия (70-е место, 9,2% и 1,4% семей) и Тамбовская область (76-е, 8,1% и 1,5%).

Наиболее доступны автомобили для жителей Ямало-Ненецкого АО и Магаданской области. Более 50% семей в этих регионах могут позволить себе покупку в кредит нового автомобиля за 1 млн рублей. В Москве этот показатель - 38,2%. 1,9% семей по карману приобретение и содержание машины за 2,6 млн рублей.