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Общество

«К земле ближе»: кто разрабатывал транспортную реформу для Пензы

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Разработкой транспортной реформы для Пензенской агломерации занимались несколько групп специалистов. Об этом министр цифрового развития, транспорта и связи области Сергей Балакин рассказал в прямом эфире, организованном ЦУРом в среду, 13 декабря.

План комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексную схему организации дорожного движения составляли ученые из петербургского Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры.

«Основываясь на тех данных, которые они нам предоставили, тех параметрах, которые они заложили, и той маршрутной сети, которую они нам предложили, мы [дорабатывали ее] с учетом нынешних реалий. Они как люди высоконаучные подходят, а мы к земле ближе, как жителям Пензы нам проще видеть то, к чему стремятся люди», - пояснил чиновник.

Сергей Балакин уточнил, что в детальной проработке принимали участие представители его ведомства, а также ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Министр также подчеркнул, что проект новой схемы движения не является окончательным, специалисты будут ждать комментариев от пассажиров.

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