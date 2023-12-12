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Общество

В МВД не поддержали идею запретить превышение средней скорости

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МВД России не поддержало предложение о запрете превышать среднюю скорость.

В начале декабря Минтранс РФ представил на общественное обсуждение доработанный проект постановления правительства об изменениях правил дорожного движения относительно средней скорости.

Согласно документу, средняя скорость - это скорость, с которой транспортное средство проедет участок дороги между двумя камерами, расположенными на удалении друг от друга. Обе камеры фиксируют скорость, складывают и высчитывают среднее значение.

Предлагается штрафовать водителя, если он проедет этот отрезок дороги быстрее установленной скорости.

«Министерство внутренних дел не поддерживает проект поправок в Правила дорожного движения в части введения понятия «средняя скорость», а также закрепления обязанности водителя не превышать установленные ограничения скорости, в том числе средней, подготовленный Минтрансом России», - цитирует «Парламентская газета» сообщение ведомства.

Кроме того, в МВД оценили предложение Минтранса о введении штрафов за нарушение временных ограничений скорости на информационных табло, которые обычно устанавливают на крупных автомагистралях и часто используют при ухудшении погоды. В министерстве посчитали, что реализация этой идеи будет способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге и избыточных административных ограничений для водителей.

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