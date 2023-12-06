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Общество

В Пензе на отлов бродячих собак в 2024 году хотят потратить 1,7 млн

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В Пензе объявлен очередной электронный аукцион на оказание услуг по отлову и содержанию бродячих животных на территории города в 2024 году.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем, - 1 млн 756 тыс. 100 рублей. Заказчик - управление ЖКХ. Итоги подведут 14 декабря.

В документе уточняется средняя стоимость всех услуг:

- прием сообщения о бродячей собаке и ее отлов - 593 рубля за голову,

- транспортировка - 333 рубля,

- содержание в приюте с проведением осмотра - 196 рублей в сутки,

- стерилизация мужской особи - 2 048 рублей, женской - 2 976,

- маркировка неснимаемыми метками - 54 рубля за голову,

- возврат потерявшихся животных владельцам или поиск новых хозяев, включая размещение сведений в интернете, - 50 копеек за голову;

- возврат на прежнее место обитания - 433 рубля,

- эвтаназия - 461 рубль,

- утилизация умерших или усыпленных - 441 рубль.

Во второй половине 2023 года аукционы проводились дважды: на 700 тыс. рублей (период с 1 июля по 30 сентября) и на 1 млн 100 тыс. (период с 1 октября до 31 декабря).

В августе в Пензе были определены места, в которые нельзя возвращать бродячих псов. В список вошли территории учреждений социальной сферы, объектов здравоохранения, образовательных организаций (школ и детсадов), розничных рынков, железнодорожных станций, а также детские и спортивные площадки, общественные пространства (сады, парки, скверы).

В Заречном на отлов, транспортировку, содержание, эвтаназию и дальнейшее использование безнадзорных животных в 2024 году готовы потратить 49 тысяч 902 рубля. Итоги аукциона, объявленного 2 декабря, подведут 26-го числа.

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