В мэрии Пензы решили, чем займутся в преддверии морозов

04.12.2023 | 14:52

В понедельник, 4 декабря, в администрации Пензы обсудили подготовку к предстоящему понижению температуры воздуха. В первую очередь решили оперативно убрать мокрый снег.

«Уже сегодня ожидается похолодание, впереди, по прогнозам синоптиков, морозы. Нужно максимально очистить городские территории от снега, пока позволяют погодные условия», - заявил глава города Александр Басенко.

МБУ «Пензавтодор» поручено привести в порядок заездные карманы и площадки у остановок; районным администрациям - усилить контроль за управляющими компаниями; профильным ведомствам - проверить качество очистки подходов к школам, детсадам, культурным и спортивным объектам.

«Обходы в выходные дни показали, что во многих дворах нужно проводить дополнительную антигололедную обработку входных групп, пешеходных дорожек», - признал Басенко.

Сведения об организациях, не исполняющих свои обязанности по зимнему содержанию дворов, будут передавать в областного министерство ЖКХ и ГЗН для принятия мер реагирования, напомнили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что в Пензу придет аномальный холод. Ночью 5 декабря столбик термометра опустится до -9…-11 градусов, днем будет -7…-8. В среду, четверг и пятницу ночью окажется -20 градусов, днем -11…-15.