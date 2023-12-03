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Общество

На следующей неделе в регион придет аномальный холод

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на предстоящей неделе в Пензенскую область придет аномально холодная погода.

По словам метеоролога, которые приводит ТАСС, температура будет ниже нормы на 7 градусов.

В понедельник жители области еще смогут немного погреться. Днем ожидается 0…+2, возможен небольшой снег, порывы ветра 15-18 м/с. Во вторник ночью столбик термометра опустится до -9…-11, днем будет -7…-8 градусов.

В среду, четверг и пятницу пензенцам стоит вспомнить о теплых шубах и зимних пальто. Ночью термометр покажет до -20 градусов, днем -11…-15. Осадков не прогнозируется. Вероятно, будет солнечно.

В выходные мороз не покинет область. Ночью -18…-20, днем -14…-16. Снегопадов синоптики не ожидают.

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