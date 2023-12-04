В мэрии Пензы готовы принять участников СВО и членов их семей

04.12.2023 | 12:16

В декабре участников спецоперации и членов их семей примут в Центре помощи по вопросам СВО на базе администрации Пензы трижды.

Их будут ждать в кабинете 212 на площади Маршала Жукова, 4, в 15:00 7 декабря, 14-го и 21-го.

Прием осуществляется по записи - нужно предварительно позвонить по телефону 46-08-40.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запущен с 1 сентября. С 14-го числа в Пензе каждую неделю проводятся личный прием бойцов СВО и членов их семей.

С ними общаются заместитель главы администрации Пензы, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.