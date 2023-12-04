Озвучена цена разработки проекта на создание 2-го корпуса гимназии «САН»

В Пензе разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания детского сада № 122 на улице Рахманинова, 19, обойдется в 5 млн 834 тыс. рублей.
Согласно информации на сайте госзакупок, такую стоимость работ предложил подрядчик, участвовавший в аукционе и выигравший его.
Изначальная цена контракта - 7 млн 884 тыс. рублей.
Завершить разработку ПСД планируют осенью 2024 года, сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.
Детский сад пустует с 2014 года, его признали аварийным, поскольку начали рушиться внутренние перегородки. Здание хотят отремонтировать для того, чтобы создать второй корпус гимназии «САН». Тем самым будет удовлетворена потребность в учебных местах в микрорайоне Арбеково.
Предполагается, что в новом корпусе разместят начальную школу. Специалисты оборудуют в здании кабинеты, залы и пищеблок.
Первоначально планировалось, что школьники смогут пользоваться корпусом уже с сентября следующего года, теперь же срок сдачи объекта, видимо, перенесут.
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