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Общество

Лунинский фермер почти год не платил работнику и думал, что это правильно

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Лунинский районный суд обязал главу местного крестьянско-фермерского хозяйства выплатить работнику зарплату.

Согласно материалам дела, мужчине не начисляли деньги с 4 марта 2022 года по 6 февраля 2023-го. Задолженность превысила 100 000 рублей.

При этом у руководителя хозяйства была возможность платить сотруднику, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину фермер признал и рассказал, что трудоустроил мужчину для отбывания тем наказания в виде двух лет исправительных работ. Он кормил сотрудника, одевал его, предоставил ему место жительства в помещении поблизости от хозяйства, а также отчислял в доход государства 15% его заработка.

По словам главы хозяйства, он полагал, что этого достаточно, в этом и состоит оплата труда.

После постановления суда фермер выплатил работнику причитавшуюся ему сумму.

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