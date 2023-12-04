Лунинский фермер почти год не платил работнику и думал, что это правильно

Лунинский районный суд обязал главу местного крестьянско-фермерского хозяйства выплатить работнику зарплату.
Согласно материалам дела, мужчине не начисляли деньги с 4 марта 2022 года по 6 февраля 2023-го. Задолженность превысила 100 000 рублей.
При этом у руководителя хозяйства была возможность платить сотруднику, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Свою вину фермер признал и рассказал, что трудоустроил мужчину для отбывания тем наказания в виде двух лет исправительных работ. Он кормил сотрудника, одевал его, предоставил ему место жительства в помещении поблизости от хозяйства, а также отчислял в доход государства 15% его заработка.
По словам главы хозяйства, он полагал, что этого достаточно, в этом и состоит оплата труда.
После постановления суда фермер выплатил работнику причитавшуюся ему сумму.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀