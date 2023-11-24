Глава Пензы призвал не превращать школы в некрополи

24.11.2023 | 13:05

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 24 ноября, депутат Алексей Иванов раскритиковал директора одной из школ за нежелание установить на здании мемориальную доску выпускнику, погибшему во время спецоперации.

«С этим человеком нужно либо поговорить принципиально, либо пора его увольнять. Складывается впечатление, что он попросту саботирует проведение специальной военной операции. Он показывает таким неуважением свое отношение к ней», - прозвучала претензия в адрес руководителя учебного заведения.

Однако глава Пензы Александр Басенко предложил оценить ситуацию с другой точки зрения.

«Я с величайшим уважением отношусь к участникам специальной военной операции. Мы принимаем большое количество мер социальной поддержки их семей. Но я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от 7 лет», - напомнил он.

Александр Басенко отметил, что в Пензе есть школы, где по 7-8 выпускников отдали жизнь, защищая интересы государства. Он также напомнил, что во всех школах создаются уголки памяти, размещаются фотографии погибших.

«Речь не идет о том, чтобы отказать. Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся. А нам работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу. Придет время - я уверен, что все закончится победой, - и тогда мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев. Давайте дождемся завершения процесса и всех перечислим поименно на одной доске», - завершил глава города свое обращение.