Пензенских родителей просят быть аккуратнее с антибиотиками

23.11.2023 | 10:43

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в Пензенской области специалисты регионального минздрава просят жителей не заниматься самостоятельным лечением детей антибиотиками.

«Увы, но в последние годы наблюдается тенденция увеличения числа родителей, предпочитающих лечить каждый «чих» ребенка с помощью антибиотиков», - рассказала врач-педиатр городской детской поликлиники № 6 Анастасия Овчинникова.

По словам специалистов, такой метод борьбы не считается действенным, так как антибиотики призваны сражаться с бактериями, а не с вирусами. С последними чаще всего в состоянии справиться собственный иммунитет ребенка.

«В числе вспомогательных средств рекомендуется постельный режим, обильное питье, контроль за температурой», - сообщила Анастасия Овчинникова.

Кроме того, при неправильном назначении антибиотики способны причинить вред здоровью детей - возможны расстройство желудка, тошнота, рвота, аллергия, анафилактический шок и так далее.

Бактерии при этом привыкают к препаратам, а значит, в будущем лекарствам будет труднее с ними справиться.

«Есть правила назначения антибиотиков в детском возрасте: они показаны лишь в случаях, когда есть клинический диагноз с лабораторным подтверждением или серьезные врачебные подозрения на бактериальное инфекционное заболевание. Их дозировку и продолжительность приема нужно строго соблюдать», - подчеркнула врач.

В Пензе за неделю с 13 по 19 ноября зафиксировали 1 266 случаев ОРВИ. Заболеваемость среди детей в областном центре ниже контрольного уровня. Рост случаев респираторной вирусной инфекции среди горожан старше 15 лет - на 5,1%.