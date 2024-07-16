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Общество

Рост заболеваемости коклюшем связали с «Пентаксимом»

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В Пензенской области растет уровень заболеваемости коклюшем. Это констатировала замминистра здравоохранения Марина Воробьева.

По ее словам, сейчас для вакцинации от дифтерии, коклюша и столбняка мамы зачастую выбирают «Пентаксим», потому что ребенок переносит его легче. Однако и защита оказывается слабее.

«Иммунная прослойка против коклюша ослабла», - подчеркнула Марина Воробьева на брифинге во вторник, 16 июля.

На данный момент для Пензенской области закуплена вакцина «Адасель», предназначенная для детей старше 4 лет. Именно ее будут использовать для дополнительной защиты маленьких пензенцев.

«В этом году всех будущих первоклассников будем вакцинировать ею», - отметила Марина Воробьева.

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Источник — фото pixabay.com
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