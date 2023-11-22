В Пензе несколько микрорайонов вновь остались без холодной воды

22.11.2023 | 10:53

В среду, 22 ноября, несколько микрорайонов Пензы и часть села Засечного Пензенского района остались без воды.

Сообщения об этом поступили от жителей Засечного, Ахун, Терновки, ГПЗ.

Как пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Горводоканала, на улице Кольцевой, 65, произошла утечка на водопроводе диаметром 700 мм. Отключенными оказались 67 многоквартирных, 730 частных и 7 домов малоэтажной застройки.

На улице Терновского без воды остались 8 домов, в которых проживают 3 040 человек. В Засечном ресурс отключили в 59 домах с 16 660 жильцами. В Железнодорожном районе без воды теперь 548 частных домов, 1 096 человек. Еще 182 индивидуальных дома, где живут 364 человека, находятся в Первомайском районе.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы. После их завершения подача ресурса будет возобновлена», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Там также добавили, что кратковременное отключение холодной воды было в микрорайоне ГПЗ, однако около 10:45 ее подачу возобновили.