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Общество

Перевозить больных гриппом, ОРВИ и COVID-19 будут медики в масках

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В Роспотребнадзоре подготовили несколько новых положений, касающихся сезонных заболеваний.

По официальным данным ведомства, с 13 по 19 ноября в стране зарегистрировано более 59 тысяч случаев COVID-19 - на 38% больше, чем на предыдущей неделе. По информации сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области за этот период был выявлен 251 случай коронавируса, госпитализировано 67 человек, 2 пациента скончались.

В Роспотребнадзоре предлагают внести ряд изменений в профилактическую работу. Так, при госпитализации следует разграничить потоки больных гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Такая мера убережет пациентов от других инфекций, которыми они могут обменяться даже при случайном контакте.

Также диагностическим лабораториям хотят вернуть обязанность сообщать в Роспотребнадзор о случаях коронавируса, причем не позднее 24 часов с момента получения результатов исследований.

Третье новшество заключается в том, что перевозить людей с подозрением на COVID-19, грипп и ОРВИ должны будут медработники в медицинских масках и на санитарных машинах.

Как сообщает «Парламентская газета», до 4 декабря документ проходит общественное обсуждение.

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