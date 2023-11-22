23 ноября жителям Пензенской области обещают мороз и снег

22.11.2023 | 22:00

В четверг, 23 ноября, в Пензенской области будет ветреная и морозная погода. Об этом предупредили синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Ночью прогнозируется температура -10...-15 градусов, порывы северо-западного ветра 9-14 м/с. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

Утром -10...-12 градусов. Возможен снегопад. Днем столбик термометра покажет около -11 градусов. Согласно прогнозу, преимущественно без осадков. Будет дуть западный ветер с порывами 9-14 м/с.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, опасных погодных явлений в четверг не ожидается.

По данным синоптиков, снегопады и морозы в регион принес мощный вихрь. Он постепенно продвигается на восток, и его влияние ослабевает.