Анонсировано строительство трех объектов для разгрузки дорог на ГПЗ

21.11.2023 | 12:58

Во вторник, 21 ноября, на брифинге в региональном правительстве министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев рассказал о планах по транспортной разгрузке микрорайона ГПЗ.

По его словам, чтобы снять напряжение, необходимо возвести три объекта. Это развязка на пересечении улиц Измайлова и Антонова, возле «Лукойла», развязка в районе Бакунинского моста и Горбатова переулка и перемычка между Измайлова и Антонова.

Что касается первого объекта, то сейчас администрация города решает вопрос с землей, после чего выдаст разрешение на начало строительства.

«Говорим мы много, но пока еще практически к работам не приступили. Только подготовительные работы шли: порубили кусты, которые мешали.

Работа предстоит грандиозная. Развязка где-то 260 млн, может чуть побольше, будет стоить, потому что экспертиза все-таки была прошлым годом пройдена, возможно там какие-то будут изменения. Но в принципе 260 млн городом проторговано, и за год мы этот объект должны построить», - отметил Александр Гришаев.

Он уточнил, что хотелось бы приступить к делу уже в этом году, так как предстоит вынос коммуникаций.

Гришаев подчеркнул, что сама по себе развязка не панацея от всех бед на ГПЗ, только строительство всех трех объектов сможет полноценно решить транспортные проблемы местных жителей.

«Этот район, наверное, сейчас самый-самый, где образуются пробки и активно строится жилье. Начинаем с развязки. По мнению воронежского института, который делал проект (грамотные специалисты), этот объект самый необходимый», - указал он, добавив, что перемычка между улицами Антонова и Измайлова обойдется примерно в полмиллиарда рублей.