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Общество

На освещение улиц Пензы в декабре нужно почти 22 млн рублей

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Пензенское управление ЖКХ разместило на портале госзакупок сразу три лота на освещение городских улиц в декабре.

Это электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта 10 млн 70 тысяч 402 рубля и два запроса котировок (поставщика выбирают по итогам рассмотрения заявок) на суммы 5 млн 620 тысяч 770 рублей и 6 млн 255 тысяч 751.

Первый запрос предполагает обслуживание 27 641 светильника в период с 1 по 10 декабря, аукцион - с 11 по 31 декабря. Второй запрос касается других фонарей, их 9 661.

В документах идет речь практически обо всех улицах города. Таким образом, чтобы осветить Пензу в преддверии Нового года, необходимо в общей сложности 21 млн 946 тыс. 923 рубля.

В 2023-м на замену освещения в Пензе (5 000 уличных фонарей и около 800 парковых светильников) должны были потратить 400 млн рублей.

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