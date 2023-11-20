Из-за метели для некоторых машин закрыли участок трассы М-5

20.11.2023 | 14:23

В Пензенской области из-за метели временно ограничили движение автобусов и большегрузов по трассам.

Речь идет об участке с 613-го (село Рамзай Мокшанского района) по 889-й километр, захватывающем Пензенскую, Ульяновскую и Самарскую области.

Также на территории Пензенского региона будет закрыта трасса Р-158 Нижний-Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов - с 325-го по 511-й километр.

Проезжать по этим путям маршрутному транспорту и фурам запрещено с 13:30.

«Ориентировочное время окончания ограничения движения - 18:00 20 ноября 2023 года (может быть изменено по причине действия неблагоприятных условий)», - предупредили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.