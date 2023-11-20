Сетевое издание|18+|Понедельник|20 ноя 2023|14:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Из-за метели для некоторых машин закрыли участок трассы М-5

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области из-за метели временно ограничили движение автобусов и большегрузов по трассам.

Речь идет об участке с 613-го (село Рамзай Мокшанского района) по 889-й километр, захватывающем Пензенскую, Ульяновскую и Самарскую области.

Также на территории Пензенского региона будет закрыта трасса Р-158 Нижний-Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов - с 325-го по 511-й километр.

Проезжать по этим путям маршрутному транспорту и фурам запрещено с 13:30.

«Ориентировочное время окончания ограничения движения - 18:00 20 ноября 2023 года (может быть изменено по причине действия неблагоприятных условий)», - предупредили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте