В Пензе «Оленей с санями» и елочки отремонтируют за 400 тысяч

17.11.2023 | 10:56

В Пензе продолжается активная подготовка к Новому году: уже монтируется 25-метровая елка на площади Ленина, закуплены четверки для двух числовых инсталляций.

Скоро появятся и другие элементы уличного украшения. Заказано 18 четырехметровых светодиодных елок на 759 890 рублей и 10 двухметровых на 350 тысяч.

Кроме того, оформлен заказ на ремонт 10 прошлогодних елочек и арт-объекта «Олени с санями». На их восстановление потребовалось 400 768 рублей. Их последующий монтаж обойдется в 174 428 рублей.

Также заключен договор на установку и украшение живой сосны на Соборной площади - за 193 600 рублей. За дерево высотой 8,5 метра отдадут 130 тысяч.

Заказчик всех услуг - Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, оплата производится за счет субсидии из городского бюджета, сообщает портал госзакупок.