В Пензе «Оленей с санями» и елочки отремонтируют за 400 тысяч

В Пензе продолжается активная подготовка к Новому году: уже монтируется 25-метровая елка на площади Ленина, закуплены четверки для двух числовых инсталляций.
Скоро появятся и другие элементы уличного украшения. Заказано 18 четырехметровых светодиодных елок на 759 890 рублей и 10 двухметровых на 350 тысяч.
Кроме того, оформлен заказ на ремонт 10 прошлогодних елочек и арт-объекта «Олени с санями». На их восстановление потребовалось 400 768 рублей. Их последующий монтаж обойдется в 174 428 рублей.
Также заключен договор на установку и украшение живой сосны на Соборной площади - за 193 600 рублей. За дерево высотой 8,5 метра отдадут 130 тысяч.
Заказчик всех услуг - Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, оплата производится за счет субсидии из городского бюджета, сообщает портал госзакупок.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀