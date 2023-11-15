Военком рассказал о плане по набору контрактников в Пензенской области

15.11.2023 | 11:56

План по набору на военную службу по контракту в регионе в декабре будет выполнен. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

«У нас план в соответствии с рамками, установленным Генеральным штабом, - мы это все выполняем. Выполнение плана в декабре будет завершено на 100 процентов», - подчеркнул он.

Что касается плана по осеннему призыву, то и здесь, по словам Андрея Суркова, проблем нет. На 15 ноября он выполнен на 50 процентов.

«У нас до конца декабря призыв, сейчас как раз экватор. Проблем по качеству и количеству нет. Призывники идут с желанием, качество призывников хорошее», - отметил военком.

Ранее Андрей Сурков уточнял: тех, кто станет срочником в осенний призыв, в зону СВО не отправят. «В специальной военной операции участвуют только служащие по контракту, мобилизованные и добровольцы», - перечислил он.