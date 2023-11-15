На содержание дороги из Терновки в Кривозерье нужно почти 15 млн

15.11.2023 | 12:23

В Пензе на содержание новой дороги между улицами Бийской и Центральной в 2024 году заложили 14 млн 953 тыс. 660 рублей.

Такова начальная (максимальная) цена контракта, который региональное управление капитального строительства планирует заключить с победителем электронного аукциона, запущенного на портале госзакупок во вторник, 14 ноября.

По условиям подрядчик должен следить за состоянием проезжей части, всех искусственных сооружений на ней, линий электроосвещения (в том числе освещения переходов), стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В весенне-летне-осенний период необходимо обеспечивать круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни; зимой - ежедневное дежурство снегоуборочной и другой необходимой техники.

Также подрядчик обязан регулярно осматривать водоотвод, не допускать застоя воды на проезжей части, обочинах и в кюветах; посыпать проезжую часть песко-соляной смесью.

Если после зимы на дороге появятся выбоины, их следует устранить до 15 мая 2024 года, говорится в документе.

Дорогу между Кривозерьем и Терновкой торжественно открыли 5 сентября. Этот маршрут стал кратчайшим от аэропорта до выезда на трассу Р-208, минуя центр Пензы, соединил Засечное, Терновку с Кривозерьем, Тепличным, Западной и Южной Полянами. Общая стоимость объекта протяженностью 6,6 км составила 4,5 млрд рублей. Здесь организовано 4 полосы движения, переустроены инженерные коммуникации, смонтированы очистные сооружения, проложена ливневая канализация, установлены опоры освещения, нанесена дорожная разметка.