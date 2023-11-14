Роман Чернов принял участие в I коллегии ГК «ТНС энерго»

14.11.2023 | 12:10

Первая профессиональная коллегия группы компаний «ТНС энерго» завершила свою работу. Мероприятие прошло под председательством генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» Елены Стельновой при участии руководства управляющей компании и всех 10 дочерних обществ холдинга.

Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов выступил с докладом об основных итогах работы организации за прошедшие 9 месяцев. Он подчеркнул, что большинство задач, которые стояли перед компанией, были выполнены, причем многие из них с превышением плановых показателей.

На 9 000 увеличилось число потребителей электроэнергии, в том числе и физических лиц, и бизнес-клиентов. Объемы реализации электроэнергии на розничном рынке превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

Помимо итогов, были озвучены и цели на 2024-й. Среди основных планов:

- цифровизация обслуживания, увеличение числа клиентов, использующих электронную квитанцию и личный кабинет;

- формирование кадрового потенциала компании, включая привлечение молодых специалистов из числа выпускников местного вуза;

- повышение качества клиентского обслуживания как в офисах компании, так и в дистанционном формате.

«Участие в коллегии позволило не только обменяться лучшими практиками всех региональных энергосбытовых компаний, входящих в группу, но и взглянуть под иным углом на нашу деятельность. Полученный опыт послужит толчком дальнейшему развитию компании, принеся в конечном итоге положительный эффект как нашим клиентам, так и экономике региона в целом», - отметил управляющий директор «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

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