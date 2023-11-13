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Общество

За три года население Пензы сократилось на 24 тысячи человек

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В Пензе пересмотрели прогноз социально-экономического развития города и составили новый. Согласно документу, к 2026 году численность населения областного центра сократится на 7 тысяч человек.

Прогноз размещен на сайте администрации Пензы. Просчитаны показатели на 2024, 2025 и 2026 годы.

Население города постепенно сокращается. Так, на 1 января 2021-го его численность составляла 516,50 тыс. человек, на ту же дату 2022-го - 498,90 тыс., 2023-го - 492,37 тыс.

Планируется, что на 1 января 2024 года в Пензе будут проживать 492,38 тыс. человек, 2025-го - 489,34 тыс., 2026-го - 486,56 тыс.

На 1 января этого года трудоспособное население областного центра насчитывало 278,5 тыс. человек. По оценкам экспертов, к 2026-му оно увеличится до 292,1 тыс.

Оптимистично выглядит и коэффициент рождаемости. Ожидается, что к 2026 году он вырастет до 8,2 на 1 000 населения с нынешних 7,3. Коэффициент смертности же, наоборот, уменьшится с 12,8 до 12,1.

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