Сетевое издание|18+|Понедельник|13 ноя 2023|12:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Пензавтодор» потратит около 2 млн на захоронение отходов в 2024 году

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе на захоронение твердых отходов III (умеренно опасные) и IV (малоопасные) классов готовы потратить 1 млн 833 тыс. 320 рублей.

Соответствующий электронный аукцион размещен на портале госзакупок 9 ноября. Заказчиком выступает МБУ «Пензавтодор».

В документах прописано, что местом для захоронения отходов должен стать полигон, расположенный на расстоянии не более 10 километров от Пензы.

Срок оказания услуг - весь 2024 год, объем мусора - 4 тонны.

Под отходами подразумеваются: тара от нефтепродуктов, золошлаковая смесь от сжигания углей, использованные лакокрасочные инструменты (кисти, валики), отработанные тормозные колодки с остатками асбестовых накладок, резиновая пыль, мусор с решеток ливневой канализации, старая кожаная обувь и спецодежда, отработанные воздушные фильтры автотранспорта и прочее.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте