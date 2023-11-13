«Пензавтодор» потратит около 2 млн на захоронение отходов в 2024 году

13.11.2023 | 10:21

В Пензе на захоронение твердых отходов III (умеренно опасные) и IV (малоопасные) классов готовы потратить 1 млн 833 тыс. 320 рублей.

Соответствующий электронный аукцион размещен на портале госзакупок 9 ноября. Заказчиком выступает МБУ «Пензавтодор».

В документах прописано, что местом для захоронения отходов должен стать полигон, расположенный на расстоянии не более 10 километров от Пензы.

Срок оказания услуг - весь 2024 год, объем мусора - 4 тонны.

Под отходами подразумеваются: тара от нефтепродуктов, золошлаковая смесь от сжигания углей, использованные лакокрасочные инструменты (кисти, валики), отработанные тормозные колодки с остатками асбестовых накладок, резиновая пыль, мусор с решеток ливневой канализации, старая кожаная обувь и спецодежда, отработанные воздушные фильтры автотранспорта и прочее.