Когда бить тревогу: перечислены симптомы сахарного диабета у детей

13.11.2023 | 13:57

Накануне Всемирного дня борьбы с диабетом эндокринолог городской детской поликлиники № 6 Ольга Трефилова рассказала, как не пропустить симптомы опасного заболевания. Ребенок, родители которого не замечают признаков диабета, может впасть в кому - а это уже прямая угроза жизни.

Сахарный диабет - хроническое заболевание. Поджелудочная железа больного перестает вырабатывать инсулин, и в его крови увеличивается уровень глюкозы. Повышенный сахар крови «бьет» по всему организму. Больше всего страдают глаза, почки, нервы, сердце.

Дебют сахарного диабета можно заподозрить по следующим симптомам: сильная жажда, частое и обильное мочеиспускание, постоянное чувство голода и при этом потеря веса, сухость во рту, мышечная слабость, сонливость, тошнота, рвота, боли в животе, угнетенное настроение, кожные проблемы.

«При появлении у ребенка данных недомоганий необходимо посетить врача-педиатра, при необходимости и по показаниям - детского врача-эндокринолога», - подчеркнула Ольга Трефилова.

Выставленный диагноз «сахарный диабет» уже никогда не исчезнет. Но при соответствующей терапии (многократное введение инсулина в организм в течение дня на фоне постоянного контроля уровня глюкозы) и выполнении врачебных рекомендаций по питанию и режиму дня дети-диабетики живут полноценной жизнью.

В Пензенской области многие родители маленьких пациентов объединились в сообществе в Viber, где обмениваются важной информацией и опытом по компенсации болезни. Там же морально поддерживают новичков: диагноз «сахарный диабет» сейчас стали выставлять чаще.

Ольга Трефилова отметила: диабетом нельзя заразиться или заболеть от поедания большого количества сладостей. «Эндокринное заболевание возникает по разным причинам. В детские годы причинами развития инсулинозависимого сахарного диабета I типа чаще всего являются отягощенная наследственность, а также аутоиммунный процесс, спровоцированный вирусными заболеваниями (вирусы Коксаки, краснухи, герпеса, кори, паротита, ротавирусы, цитомегаловирусы)», - пояснила врач.

В последние годы фиксируются случаи развития сахарного диабета после перенесенной коронавирусной инфекции. «Борясь с чужеродным патогеном, иммунная система детского организма ошибочно атакует здоровые клетки собственной поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин», - объяснили механизм в минздраве.

Также запустить аутоиммунный процесс могут стрессовые ситуации, хроническое воспаление, хирургические вмешательства и др.

Ольга Трефилова добавила, что дети с генетической предрасположенностью к диабету могут и не пополнить ряды больных. Но риск значительно увеличивается, если диабет у обоих родителей.