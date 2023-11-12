На следующей неделе в область придут минусовые температуры

12.11.2023 | 15:13

В понедельник, 13 ноября, в Пензенской области местами ожидаются порывы ветра до 15-19 м/с. Возможен дождь.

В региональном ГУ МЧС России предупредили о желтом уровне погодной опасности.

Утром в понедельник синоптики Приволжского гидрометеоцентра обещают +5…+7 градусов. Днем - небольшой дождь, столбик термометра поднимется до +9.

В целом на следующей неделе прогнозируется похолодание до минусовых температур. Плюсовые значения ждут жителей области во вторник, среду и четверг. Синоптики не исключают, что эти дни будут дождливыми.

В пятницу температура опустится до нуля. Вероятно, будет облачно, без осадков. В выходные ожидается дневная температура -3…-5 градусов.