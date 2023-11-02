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Общество

За неделю 3 105 жителям Пензенской области поставили диагноз «ОРВИ»

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В Пензенской области до сих пор не зарегистрировали ни одного случая гриппа. Об эпидемиологической ситуации в регионе рассказали специалисты местного управления Роспотребнадзора.

Снижается и число вновь выявляемых случаев ОРВИ. За прошедшую неделю, с 23 по 29 октября, такой диагноз поставили 3 105 пациентам. Этот показатель на 4,9% ниже, чем за предыдущий аналогичный период.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 19,6% (предыдущая неделя - 15,8%)», - отметили в управлении, пояснив, что цифры все равно ниже контрольного уровня.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался в Нижнеломовском, Башмаковском, Мокшанском, Каменском районах, Пензе и Малосердобинском районе.

За ту же неделю в области выявили 241 случай коронавируса. 62 зараженным жителям региона потребовалась госпитализация, 2 пациента скончались.

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