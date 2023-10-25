В Пензенской области заболеваемость ОРВИ пошла на спад

25.10.2023 | 16:14

В Пензенской области за неделю с 16 по 22 октября зарегистрировали 3 261 случай ОРВИ. Такие данные в среду, 25-го числа, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

«Динамика заболеваемости к предыдущей неделе составляет 4,9%», - уточнили специалисты.

Отмечается, что 15,8% общего числа пациентов - дети. Этот показатель ниже контрольного уровня.

Грипп в регионе не зафиксирован.

За тот же период среди жителей Пензенской области выявили 234 случая коронавируса. 57 зараженным потребовалась госпитализация, 259 человек сочли выздоровевшими, 1 пациент скончался от COVID-19.