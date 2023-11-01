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Общество

Советы Доктора Жильнова: где семейной паре найти романтику

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Персонаж из мира «КакВыбратьКвартныхНаук» Доктор Жильнов, придуманный холдингом «Термодом», разбирает вопросы пензенцев, а также дает им советы по приобретению жилья.

Так, недавно Доктор вспомнил случай, когда пара искала романтику и нашла - в квартире с очень большими окнами и видами на озеро, лес и рассвет.

«Эх, мне бы такие комплексы», - улыбнулся Доктор и прикрепил рецепт для всех, кто тоже ищет подобное.

В нем говорится о «Созвездии» в Городе Спутнике. Это семейный ЖК у воды. Вокруг есть все, что нужно для счастливой жизни. Рядом - детские сады, школы, места для прогулок, дворы.

Особенность комплекса - близость к набережной, на которой можно отдыхать, заниматься спортом, встречаться с друзьями и близкими.

Первые два корпуса «Созвездия», «Атлас» и «Мира», уже сданы.

Больше о комплексах «Термодома», где можно приобрести квартиры, можно узнать по телефону 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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