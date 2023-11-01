Советы Доктора Жильнова: где семейной паре найти романтику

Персонаж из мира «КакВыбратьКвартныхНаук» Доктор Жильнов, придуманный холдингом «Термодом», разбирает вопросы пензенцев, а также дает им советы по приобретению жилья.
Так, недавно Доктор вспомнил случай, когда пара искала романтику и нашла - в квартире с очень большими окнами и видами на озеро, лес и рассвет.
«Эх, мне бы такие комплексы», - улыбнулся Доктор и прикрепил рецепт для всех, кто тоже ищет подобное.
В нем говорится о «Созвездии» в Городе Спутнике. Это семейный ЖК у воды. Вокруг есть все, что нужно для счастливой жизни. Рядом - детские сады, школы, места для прогулок, дворы.
Особенность комплекса - близость к набережной, на которой можно отдыхать, заниматься спортом, встречаться с друзьями и близкими.
Первые два корпуса «Созвездия», «Атлас» и «Мира», уже сданы.
Больше о комплексах «Термодома», где можно приобрести квартиры, можно узнать по телефону 28-28-20.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
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