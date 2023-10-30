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Общество

С 2024 года гражданам предложат по 88 тысяч ко второй пенсии

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С 2024 года россияне смогут начать копить на вторую пенсию. В стране будет запущена программа долгосрочных сбережений.

Гражданам предложат вложить средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), за деятельностью которых будет следить Банк России. Накопительно-сберегательный продукт позволит россиянам самостоятельно накопить капитал на пенсию.

Предполагается, что внести в фонды можно будет не только деньги, но и «замороженные» в 2014 году накопления. НПФ будут вкладывать средства граждан в облигации федерального займа, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие «надежные ценные бумаги».

«Думаю, программа будет работать. Она все-таки инвестиционная, а не только пенсионная. Средства будут инвестироваться в разные активы. У нас достаточное количество россиян занимаются инвестициями, и многие - из категории граждан, не имеющих высокие доходы. То, что люди и так участвуют в инвестировании без всяких льгот и стимулов от государства, говорит о том, что потенциал для привлечения граждан есть», - заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Государство в течение трех лет будет стимулировать граждан за счет софинансирования взносов - до 36 тысяч рублей в год. Также участники программы получат налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов до 400 тысяч рублей.

Отмечается, что взносы граждан до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством.

Минимальный срок участия в программе 15 лет или до достижения 60-летнего возраста у мужчин и 55-летнего у женщин. Забрать деньги досрочно можно будет в случае форс-мажорных обстоятельств. Например, при потере кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения.

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