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Общество

Пенсии военных будут проиндексированы на 5,1%

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Пенсии российских военных с 1 октября проиндексируют на 5,1%. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин в субботу, 13 июля.

«Согласно документу, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет равен 89,83%», - пишет «Парламентская газета»

Повышение связано с уточненным прогнозом по инфляции. Изначально пенсии военных хотели проиндексировать на 4,5%.

На это в бюджет заложат дополнительные деньги - 2,7 миллиарда рублей.

Размер военных пенсий зависит от окладов по должности и званию, а также от выслуги лет. Выплата полагается россиянам, отдавшим службе в армии или силовых структурах больше 20 лет и уволившимся из рядов Вооруженных сил РФ по достижении максимального возраста.

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