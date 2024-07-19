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Экономика

Стало известно, на какие цели копят россияне

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Половина россиянин сейчас создает накопления ради подушки безопасности. Также часто копят на путешествия (38%), на ремонт откладывает каждый третий, а на покупку недвижимости - каждый четвертый.

Среди наиболее важных финансовых целей, требующих сбережений, россияне выделяют покупку машины (23%), медицинское обслуживание (19%), образование (14%). Еще 9% респондентов копят на пенсию. Такие результаты показал опрос *, проведенный аналитиками ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь».

Большинство опрошенных (60%) отметили, что планируют копить больше во втором полугодии 2024-го. В качестве основной причины для увеличения накоплений респонденты назвали появление новых целей (60%), более четверти упомянули высокие ставки по вкладам, еще 19% сообщили об увеличении доходов.

Наиболее предпочтительными способами накопления во втором полугодии опрошенные считают вклады (55%) и накопительные счета (53%). В условиях высоких значений главного индикатора денежного рынка - ключевой ставки - доходность по этим инструментам находится на максимальных значениях. Этот способ сбережений становится наиболее популярным среди населения. Например, в 2023 году лишь 29% россиян делали накопления и сберегали средства на счетах и вкладах.

Помимо классических депозитов и накопительных счетов, в 2024-м россиянам стал доступен еще один способ накопить деньги на любую финансовую цель для себя или третьих лиц - программа долгосрочных сбережений. Она позволяет увеличить капитал за счет не только личных взносов и инвестиционного дохода, но и финансовой поддержки от государства.

Среди наиболее популярных способов инвестирования респонденты выделяют акции (14%), ПИФы и недвижимость (по 13%), драгоценные металлы (10%), облигации (9%), уточнили в пресс-службе ВТБ.

* Опрос проведен ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь» 8-15 июля по репрезентативной выборке среди 1 500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

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