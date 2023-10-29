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Общество

В этом году пензенцы не увидят троллейбусов на улице Кижеватова

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Троллейбусный маршрут по улицам Воронова и Кижеватова в Пензе запустят не раньше 2024 года. Двигаться машины будут пока без контактной сети.

О подробностях нововведения на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» спросила подписчица Елена.

«Скажите, пожалуйста, новые троллейбусы по Воронова и Кижеватова уже пустили? Какой у них маршрут?» - поинтересовалась она.

На сообщение отреагировал представитель регионального правительства.

«Реализация изменений в транспортном обслуживании на улице Воронова, улице Кижеватова планируется в 2024 году», - рассказал он.

Ранее губернатор Олег Мельниченко отметил, что интересующий Елену троллейбусный маршрут, а также № 7, 9, 105 укомплектуют новыми машинами до конца этого года.

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