В этом году пензенцы не увидят троллейбусов на улице Кижеватова

29.10.2023 | 14:25

Троллейбусный маршрут по улицам Воронова и Кижеватова в Пензе запустят не раньше 2024 года. Двигаться машины будут пока без контактной сети.

О подробностях нововведения на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» спросила подписчица Елена.

«Скажите, пожалуйста, новые троллейбусы по Воронова и Кижеватова уже пустили? Какой у них маршрут?» - поинтересовалась она.

На сообщение отреагировал представитель регионального правительства.

«Реализация изменений в транспортном обслуживании на улице Воронова, улице Кижеватова планируется в 2024 году», - рассказал он.

Ранее губернатор Олег Мельниченко отметил, что интересующий Елену троллейбусный маршрут, а также № 7, 9, 105 укомплектуют новыми машинами до конца этого года.