В Пензе анонсировали запуск еще одного троллейбусного маршрута

23.10.2023 | 09:41

По улицам Воронова и Кижеватова в Пензе будут ходить троллейбусы. О новом маршруте, который введут по просьбам горожан, губернатор Олег Мельниченко сообщил в понедельник, 23 октября.

«Там пока движение будет запущено без контактной сети с учетом того, что все машины, которые мы получаем, - это машины, способные идти на автономном ходу до 20 километров. Далее мы планируем расширение контактной сети», - пояснил глава региона.

Он добавил: «До конца года четыре ключевых маршрута - № 7, 9, вот этот (№ 105. - Прим. ред.) и тот маршрут, который мы будем открывать через улицы Воронова, Кижеватова, - будут укомплектованы новыми машинами и там будет организовано троллейбусное сообщение».

23-го числа был запущен маршрут № 105, который соединил Засечное (Пензенский район) и Дальнее Арбеково (Пенза).

По последним данным, в регион прибыли 45 из 94 троллейбусов, 37 из них уже прошли приемку и вышли на линию.