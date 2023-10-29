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Общество

Спрос на водителей в Пензенской области за год вырос на 42%

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Диапазон средних предполагаемых зарплат работников автомобильного транспорта в Пензенской области 51 724-140 000 рублей.

Соответствующее исследование подготовили аналитики hh.ru. Оно приурочено ко Дню работников автомобильного транспорта, который отмечается в воскресенье, 29 октября.

Подсчитано, что в 2023 году медианная зарплата в вакансиях для водителей составила 103 000 рублей, это на 28 700 больше, чем в 2022-м.

В этом году спрос на водителей в Пензенской области вырос на 42% по сравнению с 2022-м, работодатели разместили более 2 400 вакансий.

В исследовании приводится диапазон предлагаемых зарплат в соседних с Пензенской областью регионах. Так, в Саратовской области он составляет 45 977-146 839 рублей, в Ульяновской - 45 977-135 750 рублей, в Республике Мордовии - 45 977-149 425 рублей.

«Одними из самых щедрых на зарплаты для транспортников оказались работодатели из Ингушетии (более 164 000 рублей), Ненецкого АО (более 155 000), а также Чеченской Республики (более 131 000). Также в топ регионов с высокими зарплатами в транспортной сфере вошли Калмыкия, Забайкальский край, ЯНАО, Якутия, Бурятия, Коми», - отметили аналитики.

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