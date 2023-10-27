В гордуме заявили, что остановки в Пензе не выполняют свои функции

27.10.2023 | 12:46

На улице холод и снег, а многим пензенцам приходится ждать транспорт под открытым небом. Остановочных павильонов нет на нескольких улицах города.

На это обратили внимание депутаты гордумы в пятницу, 27 октября, обратившись на сессии к начальнику управления ЖКХ Ильдару Усманову.

Руководитель ведомства сообщил, что на улице Чаадаева павильоны должны установить до середины ноября, у «Кагау» на проспекте Строителей - до конца года. «Еще пара адресов есть, и это пока все, на что у меня хватает бюджета», - признал он.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин назвал такую ситуацию ненормальной.

«Ненормально, что до конца года не будут установлены все остановочные павильоны. Вы понимали, что они будут сноситься, и надо было решать этот вопрос заранее. Сейчас люди совершенно справедливо задают вопросы. Снег, дождь - они вынуждены стоять без остановочных павильонов», - заявил он.

«По поводу тех, которые мы демонтировали, - мы все поставим на место. Мы, конечно, планируем, мы же просто так не делаем ничего. А те, которые вновь, - это уже совсем другие», - уточнил в ответ Ильдар Усманов.

Отдельно председатель гордумы высказался об эксплуатационных качествах новых павильонов. «Продувает, затекает, дождем забивает... Я не знаю, кто их проектировал, но фактически функции свои они не выполняют. Как-то в этом направлении, я думаю, мы явно недоработали», - отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что при таких потребительских качествах каждый павильон стоит 500 000 рублей.

Это замечание начальник управления ЖКХ никак не прокомментировал.