С начала года «Пензаэнерго» выдало новым потребителям 50 МВт мощности

26.10.2023 | 09:46

Энергетики ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» за 9 месяцев 2023 года исполнили 1 680 договоров по технологическому присоединению (ТП). 453 из них заключены с юридическими лицами, 1 227 - с физическими.

В ходе работы по ТП было построено и реконструировано 88,7 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 58 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 10,8 МВА.

Суммарная максимальная мощность присоединенных объектов новых потребителей составила 52 МВт. Помимо этого, энергетики установили 765 приборов и измерительных комплексов учета.

Из подключенных к сетям социально значимых объектов 46 относятся к области здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, здания медицинского назначения). В эту же категорию вошли объекты водоснабжения, котельные, школа.

Помимо этого, энергетики присоединили к сетям 816 частных и многоквартирных домов, 44 участка уличного освещения в населенных пунктах региона, 37 объектов сотовой связи, 5 фермерских хозяйств и т. д.

Наибольшая мощность среди присоединенных потребителей выдана энергообъектам строящегося коттеджного поселка в Пензенском районе (4,9 МВт), трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для маслоэкстракционного завода в Колышлейском районе (2,5 МВт), мукомольному заводу в Каменском районе (2 МВт), производственно-складским объектам в Пензе (1,3 МВт), энергообъектам электросетевой компании, обеспечивающей энергоресурсами жилые дома в микрорайоне Арбеково (1,2 МВт) и кондитерскому цеху в городе Белинском (1 МВт).