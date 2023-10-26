Банк «Кузнецкий» отмечает 33 года своей деятельности

26.10.2023 | 12:06

В четверг, 26 октября, банк «Кузнецкий» празднует свой день рождения. Финансовое учреждение работает с 1990 года и занимает прочные позиции в Приволжском федеральном округе, имеет репутацию надежного и стабильного финансового партнера для многих тысяч клиентов.

За 33 года банк не только выдержал высокую конкуренцию и преодолел несколько экономических кризисов, но и активно развивался, наращивая свой потенциал.

По многим показателям «Кузнецкий» входит в топ-150 банков России и топ-20 по числу офисов в Приволжском федеральном округе. Авторитетное агентство «АКРА» в 2023 году повысило кредитный рейтинг до ВВ-(RU) со стабильным прогнозом. Офисы «Кузнецкого» открыты на территории Пензенской, Ульяновской и Самарской областей, а также в Республике Чувашии.

Банк ведет благотворительную и спонсорскую деятельность, оказывает поддержку нуждающимся, активно участвует в социально-экономической и культурной жизни во всех регионах присутствия.

«Мы благодарим своих клиентов и партнеров за доверие, которое мотивирует нас непрерывно развиваться и расти, а всех сотрудников - за ежедневный труд и преданность своему делу», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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