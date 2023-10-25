Пензенцы смогут обменять макулатуру на билеты в театр и филармонию

25.10.2023 | 15:34

В субботу, 28 октября, жители Пензы смогут избавиться от накопившейся макулатуры, проявить экологическую сознательность и даже, возможно, получить бесплатный билет в одно из учреждений культуры.

В этот день город присоединится к всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Принимать вторсырье будут по следующему графику:

- с 11:00 до 12:00 - с. Засечное, ул. Олимпийская, 17 (у ТЦ «Ашан»);

- с 10:00 до 13:00 – г. Пенза, ул. Кирова, 39 (около ККЗ «Октябрь»);

- с 14:00 до 15:00 - возле областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (проспект Строителей, 168а).

Старую бумагу можно будет сдать в автомобиль с логотипом проекта «БумБатл».

«На каждой точке первые 25 человек, сдавшие 3 килограмма и более, получат пригласительные билеты на культурные мероприятия в драматический театр им. А. В. Луначарского, ЦКР «Дом офицеров», областную филармонию», - пообещали в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.