904 пензенские семьи получают по 11 820 рублей в месяц

23.10.2023 | 13:42

В Пензенской области 904 семьи с детьми в возрасте до трех лет получают ежемесячную выплату из материнского капитала в размере 11 820 рублей.

В региональном отделении Социального фонда России напомнили условия для ее назначения:

- нужно являться владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал;

- среднедушевой доход семьи должен быть ниже двух прожиточных минимумов на душу населения (для Пензенской области это не более 24 150 рублей) за год, предшествующий месяцу подачи заявления;

- возраст ребенка - до трех лет.

«Выплата будет рассчитываться с месяца обращения за ее назначением, за исключением случаев обращения не позднее трех месяцев с месяца рождения ребенка. В таких случаях выплата назначается с месяца рождения ребенка», - уточнили специалисты.

Деньги можно получать в течение года, но не более чем до достижения ребенком трех лет. При соблюдении всех условий по истечении года заявление можно подать повторно.