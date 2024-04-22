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Общество

50 пензенцам компенсировали половину стоимости полиса ОСАГО

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В 2024 году более 50 пензенцев с инвалидностью получили компенсацию стоимости полиса ОСАГО. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ.

Речь идет о жителях области с ограниченными возможностями здоровья (независимо от установленной группы), которым транспортные средства требуются по медицинским показаниям.

Возмещается 50% стоимости полиса автомобильного страхования.

«Выплата предоставляется на одно транспортное средство в период действия страховки, в которой указаны сам льготник или его законный представитель, а также не более двух других водителей», - пояснили в пресс-службе отделения.

Чаще всего компенсация начисляется беззаявительно по данным Федерального реестра инвалидов и других информационных систем в течение 5 рабочих дней с момента поступления необходимых сведений. В следующие 5 дней деньги поступают на счет гражданина.

Если автоматически компенсацию не назначили, инвалиду или его законному представителю нужно подать заявление через портал госуслуг либо обратиться в клиентскую службу СФР или МФЦ с паспортом, полисом ОСАГО и ИПРА (индивидуальная программа реабилитации или абилитации).

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