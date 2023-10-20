В Городище родителям участников СВО передали ордена Мужества

В пятницу, 20 октября, в Городище родителям двоих военнослужащих - участников СВО вручили ордена Мужества.
Андрей Ганов награжден посмертно. Также орден передали матери и отцу Камиля Ч.
«Подвиг ваших сыновей мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению. Настоящие патриоты своей Родины, они до последнего верны присяге, проявили настоящее мужество, отвагу и самоотверженность.
Мы никогда не забудем имена героев, отдающих свои жизни, защищающих будущее нашей страны», - отметил глава администрации района Павел Мигин.
На сайте органа местного самоуправления уточняется, что орденами Мужества награждают тех, кто проявил самоотверженность и отвагу в борьбе с преступностью, при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
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