В Городище родителям участников СВО передали ордена Мужества

20.10.2023 | 11:43

В пятницу, 20 октября, в Городище родителям двоих военнослужащих - участников СВО вручили ордена Мужества.

Андрей Ганов награжден посмертно. Также орден передали матери и отцу Камиля Ч.

«Подвиг ваших сыновей мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению. Настоящие патриоты своей Родины, они до последнего верны присяге, проявили настоящее мужество, отвагу и самоотверженность.

Мы никогда не забудем имена героев, отдающих свои жизни, защищающих будущее нашей страны», - отметил глава администрации района Павел Мигин.

На сайте органа местного самоуправления уточняется, что орденами Мужества награждают тех, кто проявил самоотверженность и отвагу в борьбе с преступностью, при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.