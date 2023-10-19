Пензенцы могут пожаловаться на нарушение трудовых прав прокурору

В четверг, 19 октября, в прокуратуре Пензенской области начала действовать горячая линия.
Она посвящена вопросам, круг которых является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры и находится на постоянном контроле:
- соблюдение прав граждан на полную и своевременную оплату труда;
- работа в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены;
- защита от безработицы.
Звонки принимаются по телефону 8 (8412) 36-80-38 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу - с 9:00 до 16:45). На них ответит прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Марат Ирекович Васильев.
Жители региона на условиях анонимности могут сообщить о фактах нарушения трудовых прав и невыплаты заработанных денег.
«Горячая линия будет работать до 26 октября», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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