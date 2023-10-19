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Общество

Еще восемь пензенских сел подключили к LTE

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«МегаФон» подключил к связи еще восемь сел Пензенской области. Теперь почти 7 500 человек, проживающие в них, получили доступ к интернету оператора. Благодаря новому телеком-оборудованию абоненты могут пользоваться мобильными приложениями и цифровыми сервисами на скорости до 100 Мбит/с.

С начала осени представители вышеназванных населенных пунктов стали чаще выходить в Сеть. Рекорд поставили абоненты из Вазерок, в 29 раз увеличившие объем скачиваемой информации. В среднем за день в селе расходуют около 60 Гб информации - такого объема хватило бы для прослушивания 12 тысяч музыкальных композиций онлайн.

Чуть менее активны в Покровской Арчаде, где объем расходуемого интернета вырос в 17 раз. Также можно отметить увеличение трафика в Красной Дубраве - в 4 раза, Березовке - в 2,6 и Матчерке - в 2,3.

Наиболее разговорчивые пользователи, как оказалось, живут в Родниках, где объем голосовых звонков стал в 5 раз больше. Любят поболтать и в Красной Дубраве - рост в 4 раза. В Березовке и Вазерках этот показатель увеличился в 2 раза.

«Всего с начала осени мы запустили порядка 10 объектов связи. Теперь жители сел могут за секунды закачивать тяжелые файлы, смотреть видео онлайн, также им доступна технология VoLTE, позволяющая одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом», - рассказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».

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Источник — фото Александра Неизвестного
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