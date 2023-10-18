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Общество

В 2024 году произойдут изменения в возрасте выхода на пенсию

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С 2019 года в России была запущена пенсионная реформа, которая предусматривает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию с 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

По итогам переходного периода начиная с 2028 года и далее женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65.

В 2023 году на пенсию по общим основаниям никто не выходит. Это связано с тем, что женщины, родившиеся во втором полугодии 1965-го, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960-го, уже вышли на пенсию в 2022 году.

Согласно пенсионной реформе, возраст выхода на пенсию для них наступил чуть раньше - в 56,5 и 61,5 года, а не в 57 лет и 62 года, как могло бы быть в 2023-м.

В 2024-м возраст выхода на пенсию снова изменится. Теперь это смогут сделать женщины в 58 лет и мужчины в 63 года. На заслуженный отдых отправятся граждане 1966 и 1961 года рождения соответственно.

В 2024 году для выхода на пенсию потребуется не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициента.

Изменение возраста выхода на заслуженный отдых не касается граждан, кто претендует на пенсии по инвалидности. Они назначаются людям, потерявшим трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

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