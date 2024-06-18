Жительница Городищенского района отстояла право на досрочную пенсию

18.06.2024 | 19:42

56-летняя жительница Городищенского района отстояла свои пенсионные права. Она пришла на прием к заместителю прокурора Пензенской области Евгению Новикову и рассказала о проблеме.

В 2022 и 2023 годах женщине дважды отказали в назначении досрочной пенсии по старости из-за отсутствия справки, подтверждающей, что в период с 26 апреля по 30 июня 1986-го она жила в зоне радиоактивного загрязнения от Чернобыльской АЭС.

Как выяснилось, с 1979 года и на момент аварии на ЧАЭС заявительница действительно проживала со своими родителями в селе Юлово Городищенского района, которое отнесено к зонам с льготным социально-экономическим статусом. Но регистрации в домовой книге не было, официально женщина прописалась там только в 1987-м, из-за этого и возникли проблемы.

Прокурор обратился в Ленинский районный суд Пензы с исковым заявлением, и факт проживания женщины в вышеуказанной зоне был установлен.

«На отделение Социального фонда России по Пензенской области возложена обязанность назначить ей досрочную пенсию по старости с даты возникновения права - с 3 сентября 2022 года», - подытожила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.