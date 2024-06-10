Возобновление индексации: что требуется от работающих пенсионеров

10.06.2024 | 17:15

Индексацию пенсий работающим пенсионерам необходимо провести без сбоев. Такую задачу поставил председатель Правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 10 июня. Никаких дополнительных действий от пожилых людей требоваться не должно.

Индексацию возобновят с 1 февраля 2025 года. Получать и зарплату, и пенсию с учетом ежегодной индексации станут 7,8 млн человек.

«Такие люди обладают солидным опытом и навыками, востребованы на рынке. Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», - процитировали в правительстве Михаила Мишустина.

Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой взять выполнение задачи под личный контроль и подготовить поправки в законодательство в кратчайшие сроки.

«Процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей - без каких-либо дополнительных заявлений с их стороны», - добавил председатель правительства.

Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена указом президента с 2016 года. Речь идет о тех, кто получает пенсию и работает в соответствии с трудовым и гражданско-правовым договором, при этом работодатель делает отчисления в СФР. Владимир Путин призвал восстановить индексацию на пленарной сессии ПМЭФ.