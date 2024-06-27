Опубликован график выплат пенсий и пособий в июле

27.06.2024 | 09:52

Отделение Социального фонда России по Пензенской области опубликовало график выплат пенсий и пособий в июле. В ведомстве напомнили, что большинство их перечисляются в кредитные учреждения ежемесячно в единые дни. Если установленные даты приходятся на выходные и праздничные дни, выплата осуществляется в предыдущий рабочий день, а средства зачисляются на счета получателей не позднее следующего дня.

Пенсии будут перечислены:

- 5 июля тем получателям, у которых установлена дата доставки на 5-12-е числа;

- 12 июля - для получателей с датой доставки 13-22-го числа;

- 23 июля - за 23-25-е числа.

Для получателей мер социальной поддержки будут перечислены:

- 3 июля - единое пособие, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, выплата неработающим по уходу за детьми до полутора лет, ежемесячная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации и другие меры поддержки;

- 5 июля - ежемесячная выплата из средств материнского капитала;

- 8 июля - пособие трудоустроенным по уходу за ребенком до полутора лет.

Пензенцы, получающие выплаты через почту, могут уточнить дату доставки в своем почтовом отделении.