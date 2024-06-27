Сетевое издание|18+|Четверг|27 июн 2024|12:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Опубликован график выплат пенсий и пособий в июле

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Отделение Социального фонда России по Пензенской области опубликовало график выплат пенсий и пособий в июле. В ведомстве напомнили, что большинство их перечисляются в кредитные учреждения ежемесячно в единые дни. Если установленные даты приходятся на выходные и праздничные дни, выплата осуществляется в предыдущий рабочий день, а средства зачисляются на счета получателей не позднее следующего дня.

Пенсии будут перечислены:

- 5 июля тем получателям, у которых установлена дата доставки на 5-12-е числа;

- 12 июля - для получателей с датой доставки 13-22-го числа;

- 23 июля - за 23-25-е числа.

Для получателей мер социальной поддержки будут перечислены:

- 3 июля - единое пособие, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, выплата неработающим по уходу за детьми до полутора лет, ежемесячная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации и другие меры поддержки;

- 5 июля - ежемесячная выплата из средств материнского капитала;

- 8 июля - пособие трудоустроенным по уходу за ребенком до полутора лет.

Пензенцы, получающие выплаты через почту, могут уточнить дату доставки в своем почтовом отделении.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте