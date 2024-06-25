Сетевое издание|18+|Среда|26 июн 2024|05:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Как узнать о пенсионных накоплениях?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

Как человеку узнать о своих пенсионных накоплениях? Куда идти и какие документы нужно будет предоставить?

Ответ специалиста

Данная информация хранится в Социальном фонде на лицевых счетах граждан, рассказывают эксперты портала госуслуг. Чтобы ее получить, нужно заказать выписку.

«Выписка содержит стаж, перечисленные взносы, пенсионные коэффициенты и накопления. Сведений за текущий год может не быть - информация попадает в СФР по истечении года», - сообщили специалисты.

Заказать ее можно онлайн через «Госуслуги» (выписка появится в «Личном кабинете») или на сайте СФР, в разделе «Индивидуальный лицевой счет».

Также выписка выдается в отделениях МФЦ и СФР. Нужны паспорт и СНИЛС заявителя.

Есть и другие способы.

«Можно отправить заявление письмом через «Почту России», но тогда его нужно заверить у нотариуса. Сведения о состоянии лицевого счета подготовят за 10 рабочих дней.

Если пенсионные накопления переданы негосударственному пенсионному фонду (НПФ), информация отобразится в «Личном кабинете» на сайте СФР. Чтобы узнать сумму накоплений, включая инвестиционный доход, обратитесь в выбранный НПФ», - объяснили эксперты.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте