Как узнать о пенсионных накоплениях?

25.06.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как человеку узнать о своих пенсионных накоплениях? Куда идти и какие документы нужно будет предоставить?

Ответ специалиста

Данная информация хранится в Социальном фонде на лицевых счетах граждан, рассказывают эксперты портала госуслуг. Чтобы ее получить, нужно заказать выписку.

«Выписка содержит стаж, перечисленные взносы, пенсионные коэффициенты и накопления. Сведений за текущий год может не быть - информация попадает в СФР по истечении года», - сообщили специалисты.

Заказать ее можно онлайн через «Госуслуги» (выписка появится в «Личном кабинете») или на сайте СФР, в разделе «Индивидуальный лицевой счет».

Также выписка выдается в отделениях МФЦ и СФР. Нужны паспорт и СНИЛС заявителя.

Есть и другие способы.

«Можно отправить заявление письмом через «Почту России», но тогда его нужно заверить у нотариуса. Сведения о состоянии лицевого счета подготовят за 10 рабочих дней.

Если пенсионные накопления переданы негосударственному пенсионному фонду (НПФ), информация отобразится в «Личном кабинете» на сайте СФР. Чтобы узнать сумму накоплений, включая инвестиционный доход, обратитесь в выбранный НПФ», - объяснили эксперты.